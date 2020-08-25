В Алтайском крае зафиксировали повышенный интерес к летне-осенней охоте из-за пандемии

БАРНАУЛ, 25 августа. /ТАСС/. Минприроды Алтайского края зафиксировало рост числа желающих получить разрешение на охоту на лето - осень 2020 года на 30%. За 15 дней августа разрешения получили на 10 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, повышенный интерес связывают с пандемией коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе министерства во вторник.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация об очередях за разрешением на охоту летом - осенью 2020 года. Люди с раннего утра занимают места у госучреждений Алтайского края, где можно получить разрешение.

"Режим самоизоляции повлиял на увеличение желающих провести свой досуг в период открытия летне-осенней охоты. Разрешения на пернатую дичь Минприроды края выдает с 10 августа. Кроме центрального офиса в Барнауле выдача производится во всех районах края через госохотинспекторов. За 15 дней работы выдано более 40 тысяч разрешений на охоту в общедоступных охотничьих угодьях и в угодьях охотпользователей. Для сравнения - всего в крае зарегистрировано более 68 тысяч охотников. За аналогичный период 2019 года было выдано порядка 30 тысяч разрешений", - сообщили в пресс-службе.

По мнению сотрудников министерства, повышенный интерес связан с отменой весенней охоты 2020 года из-за пандемии коронавируса и ограничений на туристические полеты за границу в период отпусков.

При этом на формирование очередей сказывается отсутствие в структуре Минприроды выделенного штата сотрудников, занимающихся исключительно сезонной выдачей разрешений. Приемом посетителей занимаются госслужащие, выполняющие и иные должностные функции. Кроме того, охотники приезжают в краевой центр так как считают, что в Барнауле разрешение можно получить быстрее и большинство из них хотят иметь разрешение на начало сезона - с 29 августа.

Для решения проблемы власти региона просят охотников обращаться в территориальные органы и пользоваться сайтом госулуг. При личном обращении всех желающих записывают по времени, выделяя на каждого посетителя по 10 минут. "Нужно отметить, что очередь по электронным услугам продвигается значительно быстрее. К 17:00 все обратившиеся через портал госуслуг охотники ушли с разрешениями на руках. Руководство Минприроды находится в постоянном контакте с очередниками. Все конфликтные ситуации разрешаются в рабочем порядке", - уточняет пресс-служба.

Статистика по заразившимся

По последним данным краевого оперштаба, общее число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае - 11 317 человек, выздоровели - 9 899, умерли - 313 человек. В регионе действует масочный режим и режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Остается запрет на развлекательные мероприятия.