Детсады, ТЦ и объекты ЖКХ Кемеровской области проверяют после сообщений о минировании

КЕМЕРОВО, 26 августа. /ТАСС/. Оперативные службы Кемеровской области проверяют коммунальные, социальные и торговые объекты на территории региона после поступления анонимных сообщений о минировании, уточнил ТАСС источник в оперативных службах региона.

"Поступили анонимные электронные письма о минировании объектов предприятий теплоснабжения на территории области, а также торговых центров и детских садов по Новокузнецку и Кемерово. Сигналы отрабатываются", - сказал собеседник агентства.

В соседней с Кузбассом Новосибирской области второй день подряд поступают сигналы о "минировании" Новосибирской ТЭЦ-3. Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в ТЦ и детских садах с начала текущей недели получали также в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Вологде и других городах. По результатам проведенных проверок взрывных устройств не обнаружено.