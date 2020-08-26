НМИЦ им. Мешалкина начнет прием детей с онкологическими заболеваниями в сентябре

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Национальный медицинский исследовательский центр имени Е. Н. Мешалкина с конца сентября начнет прием на госпитализацию детей, больных заболеваниями онкологического профиля. В центре для этой цели развернуто шесть коек, говорится в сообщении пресс-службы клиники.

"В кардиохирургическом отделении врожденных пороков сердца выделено шеть коек для оказания онкологической помощи пациентам детского возраста. Прежде всего это обеспечит госпитализацию в круглосуточный стационар детей, проходящих радиотерапевтическое лечение в условиях дневного стационара в учреждении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее таких пациентов доставляли в онкологематологическое отделение Новосибирской клинической центральной районной больницы в Краснообске в Новосибирском районе, откуда ежедневно их доставляли в центра Мешалкина, По словам главы учреждения Александра Чернявского, госпитализация в стационар начнется в конце сентября. А в 2023 году планируется развернуть отделение на 36 коек.

"Минздрав России согласовал эти изменения в медико-техническом задании на проектирование новых корпусов центра, которое начнется в сентябре 2020 года. Денежные средства на проектирование и строительство в федеральном бюджете предусмотрены", - цитирует Чернявского пресс-служба. Таким образом, запуск шести коек по профилю "детская онкология" позволит обеспечить необходимой медицинской помощью около 120 больных в год. После ввода в эксплуатацию нового детского корпуса - около 600 больных.

НМИЦ им. Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и с нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. При этом экс-директор центра Александр Караськов, его супруга Ирина Бойцова и бывший замдиректора клиники Евгений Покушалов обвиняются в присвоении и растрате более миллиарда рублей.