Сотрудника предприятия Роскосмоса осудили в Томске за хищение деталей военной техники

ТОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска приговорил к двум годам лишения свободы условно сотрудника АО "Научно-производственный центр "Полюс" госкорпорации "Роскосмос" за хищение электрорадиоизделий из аппаратуры, используемой в военной технике. Сумма ущерба от преступной деятельности составила 700 тысяч рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Томской области.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий УФСБ России по Томской области пресечена преступная схема хищений в АО "НПЦ "Полюс" электрорадиоизделий из готовой аппаратуры, используемой в комплектации отечественного вооружения и военной техники. Следственными мероприятиями установлено, что совокупный ущерб от преступной деятельности фигуранта составил порядка 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По факту хищений в отношении сотрудника "Полюса" следственными органами управления ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"). В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину. Кировским районным судом Томска он был признан виновным и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

"Похищенные радиоэлементы возвращены АО "НПЦ "Полюс" для последующего использования в производственном цикле. Реализация материалов позволила локализовать предпосылки к срыву государственного оборонного заказа, нанесению ущерба обороноспособности государства", - отмечает пресс-служба.

НПЦ "Полюс" специализируется на создании наукоемкого бортового и наземного электротехнического оборудования, систем точной механики. Разработанные и изготовленные на предприятии комплексы и устройства эксплуатируются в автоматических космических аппаратах связи и телевещания, дистанционного зондирования Земли, космического мониторинга природной среды, исследования дальнего космоса, на Международной космической станции.