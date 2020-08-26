Коронавирусом в Кузбассе с начала пандемии заразились свыше 6 тыс. человек

КЕМЕРОВО, 26 августа. /ТАСС/. Заражение коронавирусом с начала пандемии подтвердилось уже более чем у 6 тыс. жителей Кемеровской области. В том числе за минувшие сутки зарегистрировано 98 новых случаев заражения, говорится в распространенном в среду сообщении регионального оперативного штаба по коронавирусу.

"По состоянию на 26 августа [с начала пандемии] 6 060 случаев заражения выявлено. За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.