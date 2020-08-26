На Алтае при падении в расщелину горы пострадала туристка

ТАСС, 26 августа. Спасатели в Республике Алтай эвакуировали туристку, которая упала в расщелину горы в Усть-Коксинском районе, получила травму и не могла выбраться самостоятельно. Об этом сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС России.

"В Усть-Коксинском районе, урочище "Красная гора", примерно в 40 км от с. Кайтанак, участница незарегистрированной туристической группы упала в расщелину, получила перелом руки. Женщина самостоятельно выбраться не может, ей требуется помощь спасателей. <…> Прибывшие спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда организовали спасательные работы с применением скалолазного оборудования, женщину подняли на поверхность", - говорится в сообщении.

На месте происшествия также работали пожарные МЧС, которые первыми прибыли к пострадавшей и передали ей теплые вещи, медикаменты и продукты питания до прибытия спасателей-скалолазов. Женщину доставили в районную больницу села Усть-Кокса. Кроме перелома медики предварительно диагностировали у нее переохлаждение.

По данным республиканского управления МЧС, туристическая группа, в составе которой двигалась пострадавшая туристка, официально зарегистрирована не была.