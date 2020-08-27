РЖД примут дополнительные меры по защите Байкала в период модернизации БАМа и Транссиба

"ОАО "РЖД" при участии властей Иркутской области и природоохранных организаций примет дополнительные меры по защите озера Байкал в период проведения работ по модернизации БАМа и Транссиба и при их дальнейшей эксплуатации. Соответствующие планы закреплены в меморандуме о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды, подписанном ОАО "РЖД" и правительством Иркутской области в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" при участии властей Иркутской области и природоохранных организаций примет дополнительные меры по защите озера Байкал при проведении работ по модернизации БАМа и Транссиба, сообщила служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги - филиала РЖД.

Подписи под документом поставили генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров и временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Железнодорожники будут проводить мероприятия по компенсационному восстановлению леса, очистке воды и воздуха. "Ключевой момент меморандума - ни одного действия без экологического заключения и без обсуждения с общественностью мы делать не будем", - приводятся в сообщении слова Белозерова.

Стороны также согласовали план дополнительных мер по охране окружающей среды в центральной экологической зоне Байкальской природной территории при строительстве и реконструкции объектов БАМа и Транссиба. Железнодорожники создадут систему экологического мониторинга и контроля на стройках. Это, в частности, будут информационно-аналитическая платформа для сбора, обработки и анализа результатов экологического мониторинга и контроля, система видеонаблюдения, которая позволит удаленно контролировать соблюдение подрядчиками экологического законодательства на стройках, а также автоматические системы контроля выбросов, сбросов загрязняющих веществ.

Разработаны мероприятия по раздельному сбору мусора на станциях и остановочных платформах Кругобайкальской железной дороги, а также на объектах БАМа и Транссиба, где ведутся строительно-монтажные работы. Кроме того, РЖД продолжат строительство и модернизацию очистных сооружений, замену электротехнического оборудования на тяговых постанциях с отказом от маслонаполненных трансформаторов и выключателей. Пункты обогрева для путевых бригад будут последовательно переводиться с печного отопления на электрообогрев.

Также предусмотрены мероприятия по восстановлению лесных насаждений, защите и увеличению популяции некоторых видов животных и птиц, в том числе сокола балобана на территории Прибайкальского национального парка.

Сохранение Байкала

31 июля 2020 года был принят федеральный закон, в соответствии с которым допускаются сплошные рубки леса для строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. В том числе это касается модернизации БАМа и Транссиба в границах центральной экологической зоны Байкала. Правительство РФ должно утвердить перечень объектов, под которые можно проводить вырубку леса. Закон вызвал широкий общественный резонанс. Экологи и общественность выразили опасения в связи с тем, что он выводит строительство объектов Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей из-под ряда экологических ограничений, в частности допускает вырубку леса вблизи Байкала.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров 25 августа подписали соглашение о реализации экологических мер, направленных в том числе на сохранение уникальной Байкальской природной территории. Минприроды России будет отслеживать ситуацию со строительством и реконструкцией объектов магистральной инфраструктуры в части соблюдения норм законодательства об охране окружающей среды.

Глава РЖД ранее подписал декларацию, согласно которой компания планирует проводить регулярный мониторинг состояния окружающей среды для сохранения экосистемы озера Байкал при развитии Восточного полигона. В пресс-службе РЖД, в свою очередь, сообщали ТАСС, что холдинг не планирует строить новые железнодорожные пути вдоль береговой линии Байкала и проводить сплошные вырубки леса под модернизацию БАМа и Транссиба.

Представитель РЖД отмечал, что некоторые объекты действительно невозможно построить без вырубки небольшой лесной полосы шириной 10-15 метров вдоль действующих железных дорог, в подавляющем большинстве случаев вдали от береговой линии Байкала, и только в тех случаях, когда отсутствуют другие варианты размещения объектов инфраструктуры. При этом в обязательном порядке предусматриваются компенсационные мероприятия по восстановлению лесного фонда и высадке саженцев (пять саженцев на каждое срубленное дерево), строительство очистных сооружений.