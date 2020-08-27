Омская область предложила продлить льготные тарифы на вывоз зерна на запад России

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Губернатор Омской области Александр Бурков на совещании о проведении уборочных работ в Сибирском федеральном округе предложил продлить на два месяца срок действия льготных тарифов на железнодорожную перевозку сибирского зерна в западную часть России, который заканчивается 1 сентября. Это позволит сибирским аграриям удержать конкурентоспособную цену и реализовать больше зерна.

"Мы имеем сегодня по 406 постановлению ("Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна" - прим. ТАСС) увеличенный объем льготного провоза зерновых по железной дороге, но, к сожалению, до 1 сентября мы могли вести на запад в южные порты, с 1 сентября мы можем транспортировать только на Дальний Восток. К сожалению, у наших аграриев в Омске нет экспортных контрактов в большом количестве на востоке, и у нас просьба продлить еще на пару месяцев возможность вывоза нашего зерна в западные и южные порты", - сказал Бурков.

Заместитель полпреда президента РФ в СФО Вадим Головко отметил, что поддерживает это предложение. "Это касается не только Омской области, это касается всех субъектов СФО, которые вывозят и на запад, и на восток", - сказал Головко.

Директор департамент растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов предложил Минсельхозам сибирских регионов направить в федеральное министерство свои предложения по продлению срока действия льготных тарифов на перевозку зерна в западную часть страны. "Думаю, мы с коллегами из РЖД достаточно быстро найдем оптимальный вариант", - подчеркнул он.

По данным Минсельхоза РФ, в регионах Сибири в 2019 году было собрано 14,7 млн тонн зерновых и зернобобовых. Сибирский федеральный округ является одним из ведущих сельскохозяйственных макрорегионов России. Крупнейшие производители зерна в СФО - Алтайский край и Омская область. В 2019 году в Алтайском крае собрано около 4,2 млн тонн зерна в весе после доработки, в Омской области аграрии собрали урожай более 3 млн тонн.

Ранее полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщал, что регионы Сибири экспортируют не более 500 тыс. тонн зерна в год, но при этом располагают потенциалом экспорта до 5 млн тонн. Основными направлениями экспорта зерна из Сибири являются Казахстан, Монголия, Белоруссия, Китай, Азербайджан и Латвия.