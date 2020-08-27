В Сибири свыше 4 млн га пашни не используются для сельскохозяйственных нужд

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Более 4 млн га неиспользуемой пашни расположено в Сибирском федеральном округе (СФО), из которых более 2 млн га пригодны для введения в сельскохозяйственный оборот. Об этом в четверг сообщил директор департамента растениеводства, механизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов в ходе совещания о проведении уборочной кампании в Сибири. Всего в СФО используется более 14,6 млн га посевной площади.

"В СФО есть достаточно резервов для увеличения валового сбора зерна. И, прежде всего, это касается ввода в оборот неиспользуемых земель, неиспользуемой пашни. В этом плане обращаю внимание на такие регионы, как Красноярский край, где 400 тыс. га не используется, Иркутская область, Новосибирская область, Омская область", - сказал Некрасов.

По его словам, доход от ведения сельскохозяйственного производства в перечисленных регионах достаточно высок, поэтому власти должны решать государственную задачу по вводу в оборот земель с помощью местных инициатив и бизнеса. Представители Минсельсхоза РФ в свою очередь разработали программу по стимулированию ускоренного ввода неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот, чтобы тем самым увеличить как посевные площади, так и объемы производства продукции.

Как сообщал Минсельхоз РФ, Россия планирует до 2025 года ввести в оборот 4 млн га неиспользуемой пашни. Это позволит обеспечить ежегодный прирост объемов производства зерна на 1 млн тонн и масличных культур на - 0,2 млн тонн.

По данным органов управления АПК субъектов, в 2019 году в целом по стране введено в оборот 1070,2 тыс. га неиспользуемой пашни, или 127,8% от плана. Среди регионов-лидеров - Оренбургская, Саратовская, Рязанская, Волгоградская, Брянская, Московская, Новосибирская области и Республика Калмыкия. С 2021 года данная задача будет выполняться в рамках принимаемой Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации.