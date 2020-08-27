Фонд защиты прав дольщиков решит проблему 440 обманутых граждан в Томской области

ТОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Томской области и Фонд защиты прав дольщиков РФ заключили соглашение, которое позволит решить жилищные проблемы 440 жителей региона. По соглашению, шесть проблемных домов достроят или выплатят компенсации участникам долевого строительства, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"Соглашение с федеральным Фондом защиты прав дольщиков позволит нам решить жилищную проблему более 440 обманутых дольщиков Томской области и даст новый импульс нашей системной работе по завершении строительства проблемных домов. Напомню: только за последние годы за счет региональных ресурсов мы достроили 16 таких объектов", - приводятся в сообщении слова губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

Уточняется, что соглашение было заключено с генеральным директором федерального Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым. В соглашении зафиксированы шесть проблемных домов в Томске. Фонд проведет их обследование, оценит стоимость завершения строительства и расчет стоимости квадратного метра по актуальной цене, а после примет решение о достройке объектов или выплате компенсаций дольщикам застройщиков-банкротов. Поскольку восстановление прав граждан реализуется за государственный счет (федеральный, областной бюджеты и средства фонда), решение о финансировании завершения строительства или выплате компенсаций дольщикам будет принято исходя из экономической целесообразности.

Ранее вице-губернатор Евгений Паршуто сообщал, что власти Томской области завершат строительство всех проблемных объектов в регионе до 2021 года. В настоящее время в регионе насчитывается 16 проблемных домов-долгостроев, еще 10 находятся в зоне риска.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан осенью 2017 года. Работа фонда направлена на повышение гарантии защиты прав людей, деньги которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. В конце марта вице-премьер Марат Хуснуллин стал председателем наблюдательного совета Фонда.