В Кузбассе должник оплатил более 120 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Злостный нарушитель правил дорожного движения из Новокузнецка единовременно оплатил 126 штрафов от Госавтоинспекции на сумму более 130 тыс. рублей после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль. Об этом в пятницу сообщается на сайте УФССП по Кемеровской области.

"Мужчина накопил 126 штрафов в пользу ГИБДД на общую сумму 131 тыс. рублей. Автомобиль был арестован. Гражданин, чтобы не лишиться своего транспортного средства, в течение нескольких часов оплатил задолженность в полном объеме", - говорится в сообщении.

Должнику также пришлось оплатить исполнительский сбор в пользу судебных приставов - 126 тыс. рублей.