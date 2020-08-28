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В Кузбассе должник оплатил более 120 штрафов ГИБДД после ареста автомобиля

Их общая сумма составила свыше 130 тыс. рублей

КЕМЕРОВО, 28 августа. /ТАСС/. Злостный нарушитель правил дорожного движения из Новокузнецка единовременно оплатил 126 штрафов от Госавтоинспекции на сумму более 130 тыс. рублей после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль. Об этом в пятницу сообщается на сайте УФССП по Кемеровской области.

"Мужчина накопил 126 штрафов в пользу ГИБДД на общую сумму 131 тыс. рублей. Автомобиль был арестован. Гражданин, чтобы не лишиться своего транспортного средства, в течение нескольких часов оплатил задолженность в полном объеме", - говорится в сообщении.

Должнику также пришлось оплатить исполнительский сбор в пользу судебных приставов - 126 тыс. рублей.

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