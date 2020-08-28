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В Тайшете грунтовые воды подтопили более 50 частных домов

Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области будут устанавливать причины подтопления

ИРКУТСК, 28 августа. /ТАСС/. Грунтовые воды подтопили 53 частных жилых дома в городе Тайшете Иркутской области. Министерству природных ресурсов и экологии региона поручено установить причину подтопления, а властям города - представить график откачки воды и ремонта домов, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Администрация Тайшета до 31 августа должна представить график откачки грунтовых вод и проведения восстановительных работ во всех подтопленных домах. На сегодня зарегистрировано 53 подтопленных усадьбы. <…> Глава региона Игорь Кобзев поручил исполняющему обязанности заместителя председателя областного правительства Андрею Буневу выехать в Тайшет и возглавить комиссию по устранению подтопления частных домов грунтовыми водами. Туда же направятся специалисты Министерства природных ресурсов и экологии для выявления причины этого явления", - говорится в сообщении.

Дорожная служба Иркутской области выделит дополнительную спецтехнику для очистки и углубления кюветов, прочистки водопропускных труб. Отмечается, что также необходимо расчистить русло ручья Зуевский Ключик, однако средства на это заложены в федеральном бюджете только на 2021 год.

На сайте администрации Тайшета сообщается, что проблема подтопления частного сектора существует несколько лет. К 2016 году ее удалось решить благодаря частичной расчистке русла ручья Зуевский Ключик.

Город Тайшет с населением в 32,6 тыс. человек находится на западе Иркутской области, в 680 км от Иркутска.

Теги
РоссияИркутская областьКобзев, Игорь Иванович
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