Новую дорогу открыли в районе Кемерова, где планируют построить 1 млн кв. м жилья

ТАСС, 30 августа. Новая шестиполосная автомобильная дорога открыта в Кемерове, она свяжет новые жилые микрорайоны с основными магистральными улицами города. Строительство дороги велось в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", говорится в сообщении администрации правительства Кузбасса.

"Километровый участок Комсомольского проспекта и 400-метровый участок проспекта Ленина открыты в Ленинском районе Кемерова в День шахтера. Новые шестиполосные проспекты, построенные по нацпроекту "Жилье и городская среда", формируют единый участок дорожной сети и соединяют строящиеся жилые микрорайоны в восточной части столицы Кузбасса", - говорится в сообщении.

В Ленинском районе города идет активное жилищное строительство. К 2032 году там планируется сдать 1 млн кв. м жилья.

Шестиполосная магистраль пересекается с достроенным участком проспекта Ленина. Ширина новой дороги - 22,5 метра, пропускная способность - порядка 96 тысяч автомобилей в сутки. На всем протяжении новой магистрали установлены светофоры, знаки дорожного движения, нанесена разметка. Завершены работы по устройству освещения, благоустройству и озеленению прилегающей территории. Также завершено строительство шестиполосного участка на проспекте Ленина. Его протяженность - 400 метров. Работы проведены с опережением графика, участки дорог планировалось ввести в ноябре. И на Комсомольском проспекте, и на проспекте Ленина обустроены тротуары шириной 6 метров.

Стоимость строительства двух участков составила 397,2 млн рублей, из федерального бюджета были направлены 385,3 млн рублей, из областного - 11,9 млн рублей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.