Первый в Кузбассе спорткомплекс для паралимпийцев построили ко Дню шахтера

ТАСС, 30 августа. Первый в Кемеровской области физкультурно-оздоровительный комплекс "Металлург" для занятий паралимпийскими видами спорта появился в шахтерском моногороде Белово, который в этом году стал столицей областных торжеств по случаю празднования Дня шахтера. Об этом в воскресенье сообщил в видеообращении на своей официальной странице в Instagram глава города Алексей Курносов.

"Мы построили ФОК "Металлург", который стал объектом федерального значения, он полностью адаптирован для людей с ограниченным возможностям здоровья", - сообщил Курносов.

ФОК "Металлург" - единственный за Уралом спорткомплекс, полностью оборудованный для людей с ограниченными возможностями, он может принимать соревнования по 50 паралимпийским видам спорта. Его площадь около 13 тыс. квадратных метров, а единовременная пропускная способность - 1,1 тыс. человек. На четырех этажах спорткомплекса расположены бассейн, пять спортзалов, гостиница, кафе, на территории установлены уличные тренажеры, оборудованы площадки для волейбола, футбола, баскетбола, воркаута, теннисный корт. Ранее сообщалось, что стоимость строительства составила более 1 млрд рублей.

Кроме спорткомплекса "Металлург", в Белове ко Дню шахтера оборудован современный комплекс для отдыха и соревнований на открытой воде, отремонтированы детские сады и школы, дороги. "В этом году Белово стал столицей самого главного события для всех жителей Кузбасса - Дня шахтера. К празднику в моногороде готовились особенно, запустили несколько важных для жителей проектов. Вместе с Фондом развития моногородов открыт центр техподдержки "Белаз", начали работу спортивные и социальные объекты. Эти проекты были созданы командой [управляющих проектами развития моногорода] Белово во время обучения по образовательной программе фонда в 2017 году. Мы гордимся результатами", - сказала ТАСС генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Кемеровская область является главным шахтерским регионом страны, на ее территории добывается порядка 60% российского угля. День шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа, считается одним из самых масштабных праздников в регионе.

По введенной в 2001 году экс-губернатором Аманом Тулеевым традиции в Кузбассе определяют шахтерский город - областную столицу торжеств, куда направляются дополнительные средства на развитие и благоустройство территории. В этом году столицей областных торжеств стал моногород Белово с населением около 73 тыс. человек. Он относится к категории моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Экономика муниципалитета монозависима от угольной промышленности, в сфере которой занята большая часть трудоспособного населения. Как отмечается на сайте администрации городского округа, основными градообразующими предприятиями являются шахта "Грамотеинская", шахта "Чертинская-Коксовая", шахта "Листвяжная", Бачатский угольный разрез.