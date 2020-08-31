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Бывшего вице-премьера Алтая поместили под домашний арест

По данным источника ТАСС, Роберту Пальталлеру предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями

ТАСС, 31 августа. Суд отправил под домашний арест бывшего первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера, который добровольно ушел в отставку в апреле 2019 года. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Пальталлер был задержан в связи с превышением должностных полномочий в период работы в должности первого заместителя председателя правительства Республики Алтай.

"Пальталлер помещен по решению Горно-Алтайского городского суда под домашний арест, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий", - сказал собеседник агентства.

Роберт Пальталлер курировал в правительстве региона работу министерств регионального и экономического развития и туризма, комитета по тарифам, а также государственной жилищной инспекции. С 2006 по 2014 год он работал в должности зампредседателя правительства Алтая, с 2014 по 2019 год был первым зампредседателем правительства региона. Его отставку по собственному желанию весной прошлого года принял Олег Хорохордин, занимавший на тот момент должность врио главы региона.

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