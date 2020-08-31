Гран-при видеофестиваля в Красноярском крае получил фильм о семейных традициях из Непала

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Гран-при XIX международного видеофестиваля, который организовывается в городе Канске Красноярского края с 2002 года, присужден фильму "Со-мужья" - лента непальского режиссера Ганеша Пандая о семейных традициях жителей горного Непала завоевала "Золотой пальмовый секатор". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба прошедшего онлайн фестиваля.

"Главный приз XIX Международного Канского видеофестиваля "Золотой пальмовый секатор" присужден фильму "Со-мужья" непальского режиссера Ганеша Пандая. <...>. Второй приз достался анимационной короткометражке Доминики Харрисон "Чадо" (Великобритания), а диплом за третье место - "Цирковым движениям" Лукаса Бергера и Мариу Гайо де Карвальо (Португалия). Лучшим российским фильмом международное жюри объявило "Ревизию" Михаила Железникова", - говорится в сообщении.

Как сказали ТАСС в пресс-службе видеофестиваля, в этом году было подано более 500 заявок на участие, из них 35 фильмов из 18 стран были включены в конкурсную программу.

"Фильм, который нам прислали из Непала, поначалу казался "белой вороной" в конкурсной программе - документальная история о традиции фратернальной полиандрии (форма многомужества, при которой мужья одной женщины являются братьями друг другу - прим. ТАСС), существующих в горных деревнях Непала. Тема сама по себе довольно интересная и малоизученная. Но режиссеру удалось не просто не наскучить, а максимально вовлечь зрителей при помощи невероятных героев, которых он нашел и со всей любовью нам показал", - сказала арт-директор фестиваля Надежда Бакурадзе.

На YouTube-канале в течение недели без перерывов шло круглосуточное вещание для зрителей всего мира.

Название "Международный Канский фестиваль" первоначально возникло как шуточная акция. Фестиваль нацелен на поддержку молодого искусства, развитие художественного языка и открытие новых имен.