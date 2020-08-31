Высокоскоростной интернет в 2020 году появится в 56 сельских школах Кузбасса

КЕМЕРОВО, 31 августа. /ТАСС/. Проводной высокоскоростной интернет появится в новом учебном году более чем в 50 общеобразовательных школах Кузбасса в отдаленных поселках благодаря федеральному проекту "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика РФ". Это позволит обеспечить детям из сельских и городских территорий равный доступ к современным технологиям обучения, сообщили ТАСС в пресс-службе блока экономического развития администрации правительства Кузбасса.

"Независимо от того, сельская это школа или городская, у детей должны быть равные возможности доступа к знаниям и современным технологиям. Подключение школ к высокоскоростному интернету поможет не только улучшить образовательный процесс в сельских школах, но и создаст школьникам дополнительные условия для самообразования, получения новых знаний", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константина Венгера.

По данным Министерства цифрового развития и связи Кузбасса, в прошлом году к высокоскоростному интернету в регионе была подключена 51 сельская школа, в текущем году их будет еще 56, работы на объекте уже ведутся интернет-провайдером.

"В отдельных территориях интернет появится впервые, а где-то будет достаточно обновить инфраструктуру и повысить скорость подключения. При этом во всех населенных пунктах, где расположены социально значимые объекты, также будут организованы узлы связи, через которые подключиться к интернету смогут частные домовладения и коммерческие организации.

"В рамках нацпрограммы соцобъекты получают за счет федерального бюджета не только инфраструктуру, но и оплату интернета, которая включена в контракт до конца 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Ее основные цели - сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпрограммы - свыше 1,5 трлн рублей.