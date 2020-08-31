Оркестр под управлением Гергиева дал в Красноярске концерт, посвященный врачам

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева прошел в Красноярске. Это был первый в Красноярске концерт после снятия ограничений на концертную деятельность, он был посвящен врачам, работникам социальных служб и волонтерам борющихся с распространением коронавирусной инфекции, сообщил губернатор края Александр Усс перед началом концерта.

"Сегодня на этой сцене для вас выступит знаменитый коллектив Мариинского театра - оркестр под управлением нашего друга, выдающегося дирижера Валерия Гергиева. Они будут играть в вашу честь - в честь тех, кто находится в зале, и тех, кто на своих рабочих местах. Работников здравоохранения, социальных служб и волонтеров, в честь тех, кто внес решающий вклад в сдерживании эпидемии (коронавируса - прим. ТАСС)", - сообщил Усс.

Губернатор добавил, что за день до подписания указа о переходе на третий этап снятия ограничений он созванивался с Гергиевым, и тот согласился выступить в Красноярске. Концерт прошел в краевой филармонии и проводился с соблюдением всех санитарных норм.

Красноярский край с 28 августа перешел к третьему этапу снятия ограничений. С этого времени могут работать выставки, возобновляются публичные, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские, рекламные и иные мероприятия. Присутствовать на них смогут не больше 200 человек. Кроме этого, на всех спортивных мероприятиях смогут присутствовать зрители. Однако трибуны будут заполнять не больше, чем на четверть

Валерий Гергиев - советский и российский дирижер. Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра с 1988 года, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра. Он возглавлял Лондонский симфонический оркестр. Гергиев - Герой Труда Российской Федерации, народный артист России.