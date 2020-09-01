В Красноярском крае погасили задолженность перед авиакомпаниями, тушившими пожары

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура добилась погашения задолженности в размере 161 млн рублей перед авиакомпаниями, тушившими лесные пожары в Красноярском крае. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

"В Красноярском крае транспортная прокуратура добилась погашения задолженности перед авиакомпаниями, осуществляющими патрулирование и тушение лесных пожаров, на сумму свыше 161 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, задолженность сложилась перед четырьмя авиакомпаниями. Договора о тушении и патрулировании были заключены с Красноярской базой авиационной и наземной охраны лесов. Руководителю организации внесли представление об устранении нарушений закона. После чего была произведена выплата задолженности.

По оперативной информации краевого лесопожарного центра, 1 сентября на 09:00 (05:00 мск) в регионе действует 25 лесных пожаров на общей площади более 143 тыс. га. Горит тайга в Эвенкийском и Кежемском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В регионе действует режим ЧС в лесах. Доступ людей в леса ограничен.