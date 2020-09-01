В Сибири 1 сентября открылись 14 новых школ

ТАСС, 1 сентября. Сибирь встретила День знаний открытием 14 новых школ, где смогут учиться несколько тысяч детей, рассказали ТАСС во вторник представители властей сибирских регионов.

Новые учебные заведения появились как в больших городах, так и в отдаленных селах. В их число вошли как школы с техническим уклоном, где дети смогут изучать роботов и трехмерное моделирование, так и учреждения, призванные сохранить национальные традиции народов Сибири.

Кроме того, в регионе появляются и заведения дополнительного образования - так, в Горном Алтае в рамках национального проекта "Образование" заработал первый мобильный технопарк "Кванториум".

Иркутск и Новосибирск

Больше всего школ открыли во вторник в Иркутской области - пять. Одна из них - гимназия-интернат с упором на изучение бурятского языка в Усть-Ордынском Бурятском округе. Ее программа предполагает не только углубленное преподавание национального языка и культуры, но обучение игре на народных музыкальных инструментах.

В гимназию по конкурсу поступили около 280 детей, 64 из которых приехали из отдаленных мест и будут жить в интернате. В штат педагогов вошли 35 человек, в том числе из Иркутска и Якутии.

В Новосибирской области открыли четыре школы. В частности, в наукограде Кольцово появился современный "Лицей Технополис" на 1 050 мест, где есть лаборатории трехмерного моделирования, виртуальной реальности и беспилотных летательных аппаратов, полигон для занятий робототехникой, студии видео- и звукозаписи.

"Это, пожалуй, самая "умная" школа из тех, что построены в последние годы. <...> Оборудованию, которое находится в классах и лабораториях лицея, позавидуют многие современные предприятия и организации. Это настоящее, "взрослое" оборудование завтрашнего дня", - отметил на церемонии открытия губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Кроме того, в День знаний в регионе впервые открылись две школы на 1,1 тыс. учащихся в Новосибирске и Бердске, еще одна - на 500 мест - в Мошковском районе и корпус для младшеклассников на 525 человек в лицее № 130 - старейшем учебном заведении новосибирского Академгородка, который летом прошлого года вошел в число опорных школ Российской академии наук.

Директор лицея Сергей Сопочкин рассчитывает, что открытие нового корпуса позволит в первую очередь привлечь школьников к исследовательской работе и решить проблему нехватки помещений, из-за которой дети долгое время учились в две смены. Идея возвести новый корпус появилась еще три десятка лет назад, но реализовать ее удалось только сейчас.

В кузбасских городах и красноярских селах

В Красноярском крае, где в первый класс пойдут 41 тыс. детей, открылись три новые школы. Одна из них - на 1 280 учащихся - построена в микрорайоне Преображенский, расположенном в краевом центре. Еще две - в сельской местности: в селе Разъезжее Ермаковского района и в поселке Большой Унгут Манского района, где теперь смогут учиться 60 детей.

"Очень ждали школу в селе Большой Унгут, где <...> старое здание школы было признано аварийным", - сказали ТАСС в краевом министерстве образования.

Ветхая школа не первый год была одной из важных проблем поселка, расположенного в тайге в 150 км южнее Красноярска, - жители даже выходили на митинг с требованием возвести новое здание. В средней школе, открытой в 1958 году, учились дети не только из поселка, но и соседних Малого Унгута и Жержула.

В Кемерове торжественно открыли новый корпус школы № 85 на 1 050 человек, построенный по нацпроекту "Образование", чтобы решить проблему с дефицитом мест в активно развивающемся городе-спутнике Лесная Поляна. До этого в Лесной Поляне, где живут около 20 тыс. человек, было все две школы. Учеников в них было на 80% больше, чем закладывалось по проекту, детям приходилось заниматься в две смены.

"С открытием второго здания школы № 85 решается важная задача - 2 100 учащихся (общее число учащихся в школе - прим. ТАСС) смогут обучаться в первую смену. Учитывая ежегодный демографический прирост в жилом районе Лесная Поляна, уже 1 сентября 2020 года в школу № 85 зачислены и пришли учиться более 1 900 человек", - сообщили ТАСС в министерстве образования и науки Кемеровской области.

Школа роботов и "Кванториум"

Глава Томской области Сергей Жвачкин открыл школу "Интеграция" на 1,1 тыс. мест - первой, которую возвели в Томском районе в рамках национального проекта "Образование". Она появилась под патронажем Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники: его преподаватели будут учить детей различным научным и техническим дисциплинам, а школьники смогут пользоваться цифровыми ресурсами вуза.

"Мы оборудовали эту школу самой современной техникой. Спасибо Томскому университету систем управления и радиоэлектроники за то, что они сегодня вложили сюда много средств и самое главное вложили сюда столько трудов и взяли шефство над этой школой. Непростые сегодня времена, эпидемия, ковид, и мы затратили достаточно большие деньги, чтобы защитить и чтобы [те], кто учился в этой школе, чувствовали себя защищенными", - сказал Жвачкин на церемонии открытия, где помимо прочего состоялась презентация образцов робототехники - от роботов-сумоистов до гоночных дронов.

"Для нашего университета это очень важный момент, потому что мы в первый раз в своей истории открываем такой грандиозный проект. Наша цель - сделать так, чтобы эта школа была лучшей не только в Томске и Томской области, но и во всей России. Сегодня от лица нашего университета я бы хотел вручить символический, но очень важный для школы, цифровой ключ от безграничных возможностей, высоких технологий, которыми сегодня обладает наш университет. Уважаемые ребята, для вас открыт наш университет: вы можете всегда круглосуточно использовать наши ресурсы", - обратился к школьникам ректор Томского университета систем управления и радиоэлектроники Виктор Рулевский.

В Горно-Алтайске заработал первый мобильный "Кванториум". Через неделю он отправится в отдаленный Улаганский район, где пробудет до 19 сентября. В течение года мобильный технопарк посетит также Кош-Агачский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Шебилинский и Чойский районы Республики Алтай.

"Наши школьники получили возможность развивать свои способности в сфере научно-технического творчества. А внедрение мобильных кванториумов даст такую возможность детям из всех, даже самых отдаленных, сел республики", - отметил на церемонии открытия глава региона Олег Хорохордин.