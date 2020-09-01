"Школа фермера" позволит Новосибирской области выйти на самообеспечение говядиной

НОВОСИБИРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Участие Новосибирской области в федеральном пилотном проекте "Школа фермера", направленном на развитие предпринимательства и кадрового потенциала на селе, позволит региону выйти на самообеспечение говядиной. Об этом сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Пилотный проект "Школа фермера 2020" 1 сентября стартовал в четырех регионах РФ (Башкортостан, Московская область, Ставропольский край, Новосибирская область). Цель проекта - научить студентов создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве.

"Одно из развивающих направлений, почему мы его и выбрали для "Школы фермера" - это, в первую очередь, мясное скотоводство. С каждым годом мы видим как прирастают объемы производства. Кстати, говядиной мы себя полностью пока не обеспечиваем, поэтому в этом и перспектива [участия региона в проекте]", - сказал он, не уточнив, в какие сроки область намерена достичь поставленного показателя.

Проект "Школа фермера", в результате которого участники смогут повысить свою квалификацию в различных отраслях животноводства и растениеводства, инициирован Россельхозбанком и поддержан Минсельхозом России. Как сообщал ранее заместитель министр сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Пахомов, двухмесячный курс обучения будет проходить как в очном, так и в дистанционном формате. Для фермеров предусмотрены теоретические и практические занятия с посещением передовых хозяйств, в том числе в соседних регионах. Все представители фермерских хозяйств смогут пройти это обучение совершенно бесплатно.

"Фермерское хозяйство - это не только экономическая категория, это сохранение села, того самого крестьянского уклада, поэтому мы в Новосибирской области точно не намерены сдерживать увеличение числа фермерских хозяйств", - сказал Травников.

В структуре экспорта Новосибирской области значительную долю занимает продукция агропромышленного комплекса. Барабинская степь, находящаяся в пределах Новосибирской и Омской областей, - важнейший район молочного животноводства, маслоделия и земледелия всей Западной Сибири.