Десять мастерских оборудуют в двух омских колледжах за два года

ОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Десять мастерских с современным оборудованием появятся в омских авиационном и автотранспортном колледжах в ближайшие два года по нацпроекту "Образование", рассказала во вторник ТАСС министр образования Омской области Татьяна Дернова. Это поможет обеспечить квалифицированными кадрами предприятия одного из крупнейших промышленных городов страны.

"В этом году у нас уже запланировано на 25 сентября открытие пяти мастерских в Омском авиационном колледже им. Жуковского. В следующем году второй раз участие в проекте примет автотранспортный колледж. В 2019 году он переоснастил мастерские по информационным технологиям, теперь это пять мастерских по их основному профилю деятельности", - рассказала Дернова.

По словам Дерновой, в авиационном колледже откроются мастерские по направлению "Информационно-коммуникационные технологии". "Это компетенции: кибер-безопасность, машинное обучение и большие данные, разработка виртуальной и дополнительной реальности, разработка мобильных приложений, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", - сообщила министр. В 2020 году на переоснащение мастерских авиационного колледжа было направлено более 40 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Как в свою очередь уточнил ТАСС представитель Министерства образования региона Илья Крылич, в 2019 году автотранспортный колледж переоборудовал мастерские, где студенты на качественно новом уровне изучают программирование, информационные системы, сетевое администрирование. "Теперь же [в следующем году] будут пять мастерских по кузовному ремонту, организации транспорта и логистики, экспедированию грузов, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, обслуживанию грузовой техники", - сказал он.

Оба колледжа задействованы в проведении отборочных этапов для участия в финале национального чемпионата и региональных одноименных чемпионатов. В этом году из-за пандемии коронавируса отборочный этап пройдет в дистанционно-очном формате - конкурсанты будут выполнять задание на домашних площадках в своих регионах под наблюдением установленных веб-камер.

Федеральный проект "Молодые профессионалы" входит в нацпроект "Образование", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассчитан на 2019-2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации нацпроекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.