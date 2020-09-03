Решетников посетит 4 сентября Иркутскую область для обсуждения вопросов развития региона

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Решетников и замминистра Татьяна Илюшникова посетят Иркутскую область 4 сентября для обсуждения вопросов развития региона и контроля за реализацией нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Отмечается, что на повестке - контроль реализации нацпроекта по развитию МСП в регионе, осмотр промышленной площадки ООО "Усольехимпром", также запланированы совещания с органами исполнительной власти Иркутской области по вопросам социально-экономического и пространственно-территориального развития региона.

"В рамках визита команда Минэкономразвития России также проведет встречу с предпринимательским сообществом и инвесторами Иркутской области", - добавили в министерстве.