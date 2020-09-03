{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Решетников посетит 4 сентября Иркутскую область для обсуждения вопросов развития региона

Министр экономического развития также осмотрит промышленную площадку ООО "Усольехимпром"
Министр экономического развития Максим Решетников Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр экономического развития Максим Решетников
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр экономического развития Максим Решетников и замминистра Татьяна Илюшникова посетят Иркутскую область 4 сентября для обсуждения вопросов развития региона и контроля за реализацией нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Отмечается, что на повестке - контроль реализации нацпроекта по развитию МСП в регионе, осмотр промышленной площадки ООО "Усольехимпром", также запланированы совещания с органами исполнительной власти Иркутской области по вопросам социально-экономического и пространственно-территориального развития региона.

"В рамках визита команда Минэкономразвития России также проведет встречу с предпринимательским сообществом и инвесторами Иркутской области", - добавили в министерстве.

Теги
РоссияРешетников, Максим ГеннадьевичИркутская область
В обмелевшее озеро с опасными водорослями на Алтае запустят рыб, поедающих растения
Зарыбление озера Горькое-Перешеечное мальками толстолобика, амура и сазана проведут весной
Читать полностью