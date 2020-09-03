Эксперты: распространению птичьего гриппа в Омской области поспособствовало теплое лето

ОМСК, 3 сентября. /ТАСС/. Раннее и теплое лето в Сибири создало благоприятные условия для увеличения популяции водоплавающей птицы, что способствовало распространению в Омской области птичьего гриппа, сообщил в четверг ТАСС руководитель главного управления ветеринарии региона Владимир Плащенко. Очаги этого заболевания зафиксированы в 13 районах области.

"Были благоприятные условия [для размножения птиц из-за раннего прихода тепла], это тоже сыграло свою роль. Чем больше скученность животных, тем больше распространение болезни. Конечно, решающий фактор - что вирус пришел откуда-то с других территорий, но теплое лето способствовало распространению болезни", - сказал Плащенко.

Он уточнил, что увеличение популяции приводит к тому, что вирус быстрее распространяется среди птиц, и, следовательно, выше риск ее передачи домашним сородичам. "Это как в переполненной детсадовской группе - чем больше детей, тем быстрее и больше детей заболевает при появлении какой-то инфекции", - пояснил он.

Заместитель министра природных ресурсов Омской области Сергей Палагута подтвердил ТАСС, что погодные условия в этом году благоприятны для размножения диких птиц. "Весна в этом году пришла на две недели раньше, отсутствовали возвратные холода, негативное влияние погоды в виде затяжных дождей, заморозков и так далее, - рассказал он. - Это способствовало увеличению количества выживших птенцов, предположительно выход птенцов на одну самку в этом году выше".

При этом доктор биологических наук, орнитолог, председатель Омской общественной организации "Экологическая вахта Сибири", профессор Омского госуниверситета Сергей Соловьев предположил, что из-за жаркого лета стали пересыхать водоемы в южной части Западной Сибири, что способствовало переселению в Омскую область водоплавающих птиц и их более тесному контакту с домашними сородичами.

"Например, красноголовый нырок из-за пересыхания озера Чаны (Новосибирская область) прилетел на линьку в Омскую область и как раз во второй половине лета, когда и у нас был зафиксирован птичий грипп, - поделился Соловьев. - Здесь они стали контактировать с домашней птицей, вот и появилась вспышка. Но пока это лишь гипотеза, я не могу это проверить".

Влияние охоты

По мнению Плащенко, свою роль в распространении птичьего гриппа могла сыграть и отмена в регионе весенней охоты из-за пандемии коронавируса. "Численность птиц не прорегулировали, не отогнали их от населенных пунктов, а домашняя птица как раз заражается, пересекаясь с дикой на водоемах", - рассказал ветеринар.

Однако Палагута отметил, что для установления причинно-следственной связи между вспышками птичьего гриппа и закрытием весенней охоты необходимы масштабные исследования. "Насколько я знаю, они не проводились", - подытожил замминистра.

О птичьем гриппе

Первый очаг птичьего гриппа был выявлен в Омской области 12 августа. Вирус зафиксирован в 19 поселениях 13 районов региона, где отчуждено почти 12 тыс. птиц, и на птицефабрике "Иртышская", где будет уничтожено порядка 1,5 млн птиц. Ветеринары уже провели исследование 94 голов дикой и синантропной (проживающей рядом с человеком) птицы и выявили птичий грипп у 11 диких уток.

Грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.