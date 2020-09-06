В Кузбассе заразились коронавирусом свыше 7 тыс. человек с начала пандемии

КЕМЕРОВО, 6 сентября. /ТАСС/. Заражение коронавирусом с начала пандемии подтвердилось более чем у 7 тыс. человек в Кемеровской области. За минувшие сутки зарегистрировано 83 новых случая заражения, сообщает в воскресение региональный оперативный штаб.

"По состоянию на 6 сентября [с начала пандемии] 7 048 случаев заболевания выявлено. За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 83 случая заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Всего в регионе умерли 53 человека с коронавирусом, 5 011 выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков.

По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), Кузбасс с конца июля демонстрирует самый большой прирост зараженных в Сибирском федеральном округе. Так, за минувшую неделю людей с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" в регионе стало на 10% больше.