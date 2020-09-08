Театры, концертные залы и кинотеатры откроют в Новосибирске во второй декаде сентября

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Театры, концертные организации и кинотеатры в Новосибирской области откроются во второй декаде сентября, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Открытие театров, концертных организаций, кинотеатров планируется во второй декаде сентября. Конкретное число будет определено в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Зрители на спектакли, представления или кинопоказы будут допускаться при наличии защитной маски.

В сообщении также говорится, что снято ограничение на работу библиотек, раньше жители могли посещать их только по предварительной записи.

В августе в области культурным учреждениям разрешили проводить репетиции при участии не более 15 человек и при использовании средств индивидуальной защиты. В регионе также возобновили концертную деятельность на открытом воздухе. Посещение зрителями стадионов на спортивных соревнованиях по командным видам спорта возобновились при условии их заполнения не более чем на 25% от общей вместимости.

Ранее были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк. 10 августа была разрешена работа бань, бассейнов и залов, заведений общепита. С 24 августа возобновили работу организации фитнес-индустрии, независимо от форм собственности.

Режим повышенной готовности в Новосибирской области действует до 30 сентября.