Горячее бесплатное питание во всех школах Тувы организуют с 15 сентября

КРАСНОЯРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Горячее бесплатное питание учащихся начальных классов в Туве в полном объеме будет организовано с 15 сентября. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на министра образования и науки региона Татьяну Санчаа.

В местных СМИ и социальных сетях ранее появились сообщения о проблемах с организацией горячего питания в школах. Люди жалуются, что дети его до сих пор не получают.

"Финансовые средства поступили на счет Министерства образования Республики Тыва 7 сентября. С 8 сентября идет раскассировка по муниципалитетам. В настоящее время образовательными организациями заключаются договоры на поставку продуктов питания и приобретение услуг на организацию питания. <...> В полном объеме организация горячего питания школьников начального общего образования в школах республики будет обеспечена с 15 сентября", - сообщили в правительстве.

При этом в Монгун-Тайгинском, Пий-Хемском, Сут-Хольском районах и городе Ак-Довурак, в большинстве школ Каа-Хемского, Тоджинского, Чаа-Хольского районов горячее питание для учеников начальных классов обеспечено собственными силами или в долг, сообщили в Министерстве образования и науки Тувы.

В Туве из 173 школ классы начального общего образования имеются в 164, в них более 31 тыс. детей. Региону выделена субсидия из федерального бюджета в размере 153,7 млн рублей, доля республиканского софинансирования - 1% (1,5 млн рублей). Соглашение между Министерством просвещения РФ и правительством Тувы о предоставлении субсидии из федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов заключено 15 августа 2020 года.

Президент России Владимир Путин в январе в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.