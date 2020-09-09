Алтайский край получил дополнительно 17 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

БАРНАУЛ, 9 сентября. /ТАСС/. Дополнительные средства в общем объеме 17 млрд рублей из федерального бюджета в 2020 году направлены Алтайскому краю в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства края по итогам встречи в среду губернатора региона Виктора Томенко с председателем комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым.

"В ходе рабочей встречи Виктора Томенко с Владимиром Шамановым был рассмотрен ряд вопросов социально-экономического развития края. Шаманов отметил, что в преддверии подготовки бюджета России на 2021 год намерен сверить часы с руководством региона по вопросам бюджетной обеспеченности региона. Губернатор сообщил, что в этом году в связи с пандемией по решению правительства РФ край получил дополнительно порядка 17 миллиардов рублей, на начало года объем финансовой помощи региону составлял 56 млрд рублей", - сообщает пресс-служба.

Дополнительные федеральные средства были направлены на борьбу с коронавирусом, поддержку социальной сферы и инфраструктуры, в частности на строительство, ремонт учреждений, развитие и содержание дорог.

В крае продолжают реализовывать комплекс мер по недопущению распространения коронавируса. Система здравоохранения региона переведена на особый режим работы. При этом пик пандемии в регионе пройден - постепенно смягчается режим ограничений. Принято решение об открытии учреждений культуры, начале занятий в школах офлайн.

По данным оперштаба края, в крае на сегодня зарегистрировано 12 280 человек с выявленным коронавирусом, за последние сутки вирус выявили у 64 человек.