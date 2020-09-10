ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. В Иркутской области потушили все лесные пожары, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"На утро 10 сентября лесных пожаров в Иркутской области нет. Вчера в лесном фонде было ликвидировано два пожара в Киренском районе на общей площади 205 га. Причиной их возникновения считаются грозы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 сентября площадь лесных пожаров в Иркутской области достигала 41 тыс. 138 га. В регионе действовали высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности, была угроза задымления населенных пунктов. К 7 сентября площадь пожаров сократилась до 195 га.

По данным Министерства лесного комплекса Иркутской области, порядка 3% лесных пожаров в регионе связаны с поджогами. Основными причинами пожаров называются человеческий фактор и сухие грозы.