{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Борьба с природными пожарами в России

В Иркутской области потушили все лесные пожары

В регионе 1 сентября площадь лесных пожаров достигала 41 тыс. 138 га

ИРКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. В Иркутской области потушили все лесные пожары, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"На утро 10 сентября лесных пожаров в Иркутской области нет. Вчера в лесном фонде было ликвидировано два пожара в Киренском районе на общей площади 205 га. Причиной их возникновения считаются грозы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 сентября площадь лесных пожаров в Иркутской области достигала 41 тыс. 138 га. В регионе действовали высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности, была угроза задымления населенных пунктов. К 7 сентября площадь пожаров сократилась до 195 га.

По данным Министерства лесного комплекса Иркутской области, порядка 3% лесных пожаров в регионе связаны с поджогами. Основными причинами пожаров называются человеческий фактор и сухие грозы.

Теги
РоссияИркутская областьБорьба с природными пожарами в России
Инфляция в России сохраняется на нулевом уровне четвертую неделю подряд
По данным Росстата, с начала сентября потребительские цены не изменились, а с начала года - прибавили 3%
Читать полностью