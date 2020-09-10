СГК увеличила вложения в ремонт теплосетей в Сибири на 30%

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Вложения Сибирской генерирующей компании (СГК), осуществляющей теплоснабжение в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве, в ремонтную программу в регионах СФО в 2020 году выросли на 30,3% до 4,3 млрд рублей. Объемы отремонтированных теплосетей выросли в этом году выросли с 115 до 141 км, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

"Те деньги, которые были направлены на замену и восстановление тепловых сетей - 4 млрд 330 млн. В прошлом году это было около 3 млрд. Рост значительный, но также обращу внимание, что компания растет и развивается", - сказал Баев.

Он добавил, что в 2020 году было отремонтировано порядка 141 км теплосетей, что на 19% выше прошлогоднего показателя. Баев отметил, что сейчас теплосети в городах Сибири находятся в высокой степени готовности в связи с предстоящим отопительным сезоном. "В целом в регионах присутствия СГК по Сибири готовность составляет 95%. Основные города, где еще продолжаются работы - это Новосибирск, Красноярск. Все близится к завершению", - пояснил Баев.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской, Новосибирской области, Хакасии и Туве.