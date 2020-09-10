В Красноярском крае передали в суд первое уголовное дело о загрязнении воздуха

КРАСНОЯРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Первое уголовное дело о загрязнение воздуха направлено в суд в Красноярском крае. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

"Дознаватели краевой полиции направили в суд первое уголовное дело о загрязнении воздуха", - сообщили в пресс-службе.

По данным главка МВД, в Емельяновском районе было выявлено предприятие, которое производило значительные выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду. Экспертиза показала превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе по свинцу в 18 раз, по взвешенным веществам - в 1,9 раза. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы").

В краевой прокуратуре ТАСС уточнили, что обвинительное заключение утверждено в отношении 50-летнего мужчины, который занимался деятельностью без образования юридического лица. По данным прокуратуры, он в печи выпаривал свинец из отработанных аккумуляторов. Согласно заключению специалиста, его деятельность привела к загрязнению воздуха.

Согласно закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", соединения свинца относятся к первому классу опасности по степени воздействия на организм человека.