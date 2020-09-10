В Красноярском крае возбудили более 30 уголовных дел по фактам лесных пожаров

КРАСНОЯРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Более 30 уголовных дел возбудили в Красноярском крае по фактам лесных пожаров, за нарушения пожарной безопасности к штрафам привлечены более 200 человек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства края.

"В этом году за нарушение требований пожарной безопасности инспекторы лесного надзора привлекли к ответственности в виде штрафов более 200 жителей края. По фактам лесных пожаров с ущербом возбуждено 31 уголовное дело. В отношении трех нарушителей вынесены обвинительные приговоры. Это жители Абанского, Емельяновского и Ермаковского районов, по вине которых произошли три лесных пожара. Кроме того, по решению судов они обязаны возместить причиненный ущерб гослесфонду и понесенные затраты на тушение лесных пожаров", - процитировали в пресс-службе заместителя главы ведомства Анвара Бикбова.

Во всех трех случаях лесные пожары возникли из-за халатности в обращении с огнем. Так, в Емельяновском районе мужчина с друзьями решил поджечь граничащие с лесом земельные участки, чтобы таким способом убрать сухую траву. В Минлесхозе уточнили ТАСС, что штрафы по трем завершенным делам в общей сумме составили 660 тыс. рублей.

В ведомстве сообщили, что с начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрированы 1 383 пожара на 460 тыс. га. Сейчас пожаров в красноярской тайне нет. Ущерб от пожаров еще не подсчитан.

Большая часть пожаров, случившихся в апреле - мае этого года, возникла по вине людей.