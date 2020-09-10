Фестиваль "Академия" в Омске будет проходить с региональной программой "Золотой маски"

ОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Международный театральный фестиваль "Академия", который проводился в Омске каждые два года и должен был состояться в очередной раз в июне этого года, после переноса на 2022 год будет проходить совместно с региональной программой фестиваля "Золотая маска". Об этом сообщил в четверг журналистам директор Омского государственного академического театра драмы, на площадке которого проходят эти фестивали, Виктор Лапухин.

"К сожалению, мы перенесли фестиваль "Академия", который должен был у нас состояться в июне, аж на 2022 год. Но у нас возникла такая идея - у нас два фестиваля проходят раз в два года - это "Золотая маска" и "Академия". Мы договорились в Москве с дирекцией фестиваля "Золотая маска", мы объединим фестивали "Золотая маска" и "Академия", будем проводить раз в два года", - сказал Лапухин.

По его словам, фестиваль пройдет сразу на нескольких площадках. "Мы не все театры Европы и даже российские можем принять на своей сцене. Поэтому мы всегда обращаемся к Музыкальному театру, Пятому театру (омские театры - прим. ТАСС), и фестиваль будет проходить на нескольких площадках", - пояснил он.

Лапухин отметил, что программа фестиваля "Академия" в 2020 году должна была быть очень представительной. "Большую часть афиши составляли театры из Европы, и там были очень серьезные спектакли. Например, мы хотели открыть фестиваль спектаклем известного театрального режиссера Питера Брука", - рассказал директор театра.

Фестиваль "Академия" проходит в Омске раз в два года. С 2008-го, когда состоялся первый фестиваль, в сибирском городе побывали труппы из Германии, Франции, Сербии, Болгарии, Литвы, Венгрии, Польши, Хорватии, Австрии, Украины, Японии, Латвии. Омские зрители познакомились с парижским театром "Комеди Франсез", немецкими "Берлинер ансамбль" и "Шаубюне", киевским им. Ивана Франко, белградским национальным театром, "Бургтеатром" из Вены и др. Российское искусство представляли театры Наций, им Е. Вахтангова, Малый, Et Cetera, Александринский, им. Федора Волкова, Славы Полунина и другие.