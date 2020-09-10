В Красноярском крае сняли введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

КРАСНОЯРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за лесных пожаров, снят в Красноярском крае в связи со стабилизацией обстановки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

Из-за жаркой и ветреной погоды 17 августа в лесах края в третий раз с начала пожароопасного сезона был введен режим ЧС. До этого режим ЧС в лесах действовал с 24 апреля по 12 мая, а также со 2 по 24 июля.

"Ситуация с лесными пожарами на территории края стабилизировалась. Этому способствовала мобилизация сил и средств, оперативное обнаружение и тушение возгораний, а также погодные условия. В связи с этим правительством Красноярского края принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории региона", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас в регионе лесных пожаров нет.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрированы 1 383 пожара на 460 тыс. га. Большая часть пожаров, случившихся в апреле - мае этого года, возникла по вине людей.