НОВАТ 19 сентября представит новую сценическую версию "Иоланты" Чайковского

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) представит новую сценическую версию оперы "Иоланта" композитора Петра Чайковского. Премьера спектакля состоится 19 сентября и 7 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"76-й сезон НОВАТа откроет премьера - 19 сентября и 7 октября на большой сцене театра состоятся первые показы новой сценической версии оперы Петра Ильича Чайковского "Иоланта". "Иоланта" в постановке режиссера Иркина Габитова, дирижера Дмитрия Юровского и художника Вячеслава Окунева - это исполненная символизма романтическая легенда рыцарской эпохи о постижении истины через страдание и самопожертвование", - сообщили в пресс-службе.

По словам режиссера-постановщика спектакля Иркина Габитова, в своей постановке он намерен как можно более полно передать настроение музыки Чайковского. Габитов называет "Иоланту" сказкой, полной глубокого смысла.

Специально для спектакля были созданы декорации и наряды, передающие дух рыцарской эпохи. Художник-постановщик спектакля Вячеслав Окунев изготовил средневековый замок с цветущим садом, на фоне которого будет проходить основное действие, а также украшенные золотом и вышивкой исторические костюмы.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный и уникальный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус культурного наследия РФ. В настоящее время художественным руководителем театра является Владимир Кехман, гендиректором с января 2018 года назначен приглашенный дирижер театра Ара Карапетян.