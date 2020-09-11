СК проверяет информацию о банкете для заключенных в исправительной колонии в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 11 сентября. /ТАСС/. Следственные органы следственного управления СК РФ по Кемеровской области проводят доследственную проверку по сообщению о нарушениях в исправительной колонии строгого режима в Яйском районе. Местные СМИ опубликовали видеозапись, на которой заключенные устроили банкет на территории исправительного учреждения, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о заключенных, отбывающих наказание в ИК-№37, которые устраивали банкет на территории колонии. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

На видеозаписи, которая, предположительно, сделана одним из заключенных, запечатлены семь осужденных, один из них разделывает запеченного поросенка. Как сообщают местные СМИ, по предварительной информации, участие в банкете принимали сотрудничающие с администрацией колонии осужденные.

Предположительно, праздник мог быть посвящен освобождению из колонии одного из заключенных. Данную информацию также проверяет прокуратура Кузбасса. "Организована проверка исполнения уголовно-исполнительного законодательства. Ее проведение поручено Мариинской прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. В случае выявления нарушений закона, прокуратурой будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

Официальным комментарием ГУ ФСИН по Кемеровской области о случившемся ТАСС в настоящий момент не располагает.