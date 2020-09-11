На Алтае к 85-летию космонавта Титова открыли выставку уникальных фото, сделанных с МКС

ПОЛКОВНИКОВО/Алтайский край/, 11 сентября. /ТАСС/. Экспозиция уникальных фотографий, сделанных с высоты 360 км с Международной космической станции (МКС) и космической станции "Мир", "Земля космическая" открылась в пятницу на площадке Государственного мемориального музея второго космонавта планеты Германа Титова на его родине в селе Полковниково Алтайского края. Часть снимков делалась по заявкам ученых, часть - потому что виды Земли очень красивы из космоса, рассказал журналистам автор всех фотографий, Герой Советского Союза и Герой России, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.

"Мы делаем много фотографий в полете - делаем снимки для того, чтобы люди их видели, очень много фото делаем по профессиональной линии, по заданию ученых разных направлений - метеорологов, тех, кто изучает лес и реки, воздействие человека на природу. Но есть часть фотографий, которые мы делаем просто потому что это красиво и такими фото хочется поделиться с людьми, чем больше людей их увидит - тем лучше", - пояснил Крикалев.

По его словам, на фото, которые в музее Титова можно будет увидеть до конца января 2021 года, большое количество видов ледников с разных точек планеты. Крикалев пояснил, что по сериям таких фото можно отслеживать движение ледяных масс. В экспозиции - фото Аризонского метеоритного кратера в США, виды орошаемых полей в Бразилии, карьер в Чили. В коллекции - множество фото разнообразных облаков из космоса, к примеру - над западной Африкой, над побережьем Калифорнии, а для самого Крикалева, по его словам, дорого фото Санкт-Петербурга - его родного города. Выставочный проект, как отмечают в пресс-службе правительства региона, реализуется в рамках гранта губернатора края в сфере культуры 2020 года.

По словам Крикалева, Титов был одним из первопроходцев космоса, и молодые люди, которые могут прийти в музей и увидеть своими глазами вещи, связанные с космонавтом, услышать его историю, смогут строить свою судьбу, опираясь на эти знания. Чтобы принять участие в юбилейных мероприятиях, на Алтай прилетела и дочь Титова - Татьяна. По ее словам, 85-летний юбилей она хотела провести на земле, где родился ее отец.

"В этом году впервые состоялись общественно-научные чтения памяти Германа Титова усилиями общественных организаций и командования космических войск. Думаю, это даст новый толчок нам всем, чтобы оценить его многолетнюю деятельность", - отметила Татьяна Титова.

По словам губернатора края Виктора Томенко, Титов посвятил всю свою жизнь служению стране, развитию космонавтики и укреплению обороноспособности государства. Губернатор отметил, что в регионе стараются сделать все для сохранения памяти Титова - помимо того, что создан музей на родине космонавта, именем Титова назван аэропорт в Барнауле и Алтайский оптико-лазерный центр в Змеиногорском районе.

О космонавте Титове

Герман Титов (11 сентября 1935 г. - 20 сентября 2000 г.) - советский летчик-космонавт, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза, второй космонавт Земли. 6-7 августа 1961 года совершил более чем 25-часовой полет, облетев Землю 17 раз на космическом корабле - спутнике "Восток-2". На орбите космонавт дважды управлял кораблем вручную, провел первую киносъемку Земли из космоса. По сегодняшний день является самым молодым космонавтом: в день старта Титову было 25 лет 10 месяцев 25 дней - этот факт занесен в Книгу рекордов Гиннесса.