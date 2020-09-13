Иркутскэнергосбыт опроверг информацию о четырехкратном повышении тарифов на электроэнергию

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Иркутская энергосбытовая компания (Иркутскэнергосбыт) опровергла информацию, распространенную в социальных сетях от лица компании накануне выборов губернатора области, о возможном повышении в регионе тарифа на электроэнергию в четыре раза с 2021 года. Об этом сообщается в воскресенье на сайте компании.

Фотография уведомления на бланке Иркутскэнергосбыта появилась в соцсетях незадолго до выборов губернатора Иркутской области, которые проходят с 11 по 13 сентября. В поддельном документе сообщается, что с 2021 года правительство РФ планирует отменить перекрестное субсидирование тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий и населения региона, что приведет к росту цен на электричество в четыре раза.

"В соцсетях появилось ложное сообщение от имени Иркутскэнергосбыта о якобы возможном повышении тарифов. Официально заявляем, что Иркутскэнергосбыт никогда не делал подобных заявлений. Кроме того, в соответствии с законодательством, тарифы для населения устанавливаются государством и действуют не менее года. Просим вас не поддаваться на провокации, связанные с выборами", - говорится в сообщении.

На пост главы Иркутской области претендуют пять человек. Это представитель ЛДПР Андрей Духовников, Лариса Егорова от "Справедливой России", Михаил Щапов от КПРФ, Геннадий Щадов, представляющий Коммунистическую партию социальной справедливости, и самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев. Для победы кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос.