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Пандемия COVID-19

Мэр Красноярска вылечился после заражения коронавирусом

Сергей Еремин приступил к работе
Мэр Красноярска Сергей Еремин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Мэр Красноярска Сергей Еремин
© Антон Новодережкин/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Мэр Красноярска 44-летний Сергей Еремин вылечился от COVID-19 и приступил к работе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Сегодня завершился мой карантин. Наконец, вышел на улицу, как обычно прогулялся до работы пешком. Это, конечно, кайф. Многое переоцениваешь, просидев две недели в четырёх стенах. ⠀ К моему выходу на очную работу зима подкинула свои сюрпризы в виде сильного ветра и обильного снегопада. Всю ночь велась работа по уборке улично-дорожной сети, дополнительно усиливаем дневную уборку. В общем, в бой с новыми силами!

Публикация от Сергей Еремин (@eremin__krsk)

"Сегодня первый день выхода с карантина, два отрицательных теста", - рассказал Еремин на видеозаписи, на которой он идет по Красноярску. По его словам, до работы он прогулялся пешком.

О заражении коронавирусной инфекцией Еремин сообщил 20 октября также на своей странице в Instagram. Он ушел на изоляцию. Должность мэра Еремин занимает с 2017 года, до этого он был министром транспорта региона.

По данным федерального оперативного штаба, на 4 ноября в крае выявлено 27,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 20 тыс. человек выздоровели, 700 пациентов умерли.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19
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