Мэр Красноярска вылечился после заражения коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Мэр Красноярска 44-летний Сергей Еремин вылечился от COVID-19 и приступил к работе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня первый день выхода с карантина, два отрицательных теста", - рассказал Еремин на видеозаписи, на которой он идет по Красноярску. По его словам, до работы он прогулялся пешком.

О заражении коронавирусной инфекцией Еремин сообщил 20 октября также на своей странице в Instagram. Он ушел на изоляцию. Должность мэра Еремин занимает с 2017 года, до этого он был министром транспорта региона.

По данным федерального оперативного штаба, на 4 ноября в крае выявлено 27,6 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 20 тыс. человек выздоровели, 700 пациентов умерли.