В Туве запретили банкеты и ограничили число участников свадебных церемоний

"В Туве решением оперативного штаба при правительстве Республики Тыва по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции наложен запрет на проведение банкетов и многолюдных семейных торжеств до 28 ноября в связи с регистрацией случаев инфицирования в ходе семейных торжеств. Проведение подобных мероприятий приостановлено в столовых, закусочных, кафе, барах, кафе-барах, банкетных залах, ресторанах и других местах", - говорится в сообщении.

ТАСС, 9 ноября. Запрет на проведение банкетов введен в Туве до 28 ноября из-за коронавируса. Также ограничено нахождение детей в общественных местах и количество участников свадебных церемоний в ЗАГСах, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава региона.

Также регистрация брака в учреждениях допустима по предварительной записи в присутствии не более восьми человек, включая работника ЗАГСа и фотографа. Кроме того, решено ограничить нахождения детей до 17 лет в общественных местах без сопровождения взрослых, кроме случаев следования до учреждений образования. В школах региона пройдут рейды с проверкой соблюдения всего комплекса противоэпидемических мер.

Ранее в регионе был введен запрет на массовые мероприятия до 15 ноября. До особого распоряжения граждане обязаны носить маски в общественных местах, в транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

По данным на 8 ноября, в Туве зарегистрированы почти 10,3 тыс. случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели более 10 тыс. человек, от COVID-19 умерли 125 больных.