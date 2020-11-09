Иркутская ГЭС уменьшает пропуск воды в связи со снижением уровня Байкала

ИРКУТСК, 9 ноября. /ТАСС/. Иркутская ГЭС, которая в конце сентября из-за превышения критического уровня воды в Байкале перешла на повышенный расход воды в объеме 2 800 куб. м в секунду, с понедельника снижает пропуск. Это связано с тем, что уровень воды опустился до безопасного, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании "Евросибэнерго - Гидрогенерация" (управляет Ангарским каскадом ГЭС).

"С 9 ноября на Иркутской ГЭС <…> снизятся сбросные расходы воды в связи со стабилизацией гидрологической обстановки. <…> Енисейское бассейновое водное управление с 9 ноября установило режим работы Иркутской ГЭС со среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 2 400 - 2 700 куб. м в секунду. Снижение объемов сбросных расходов Иркутского водохранилища позволит стабилизировать ситуацию с подтоплениями пониженных участков прибрежных зон в нижнем бьефе Иркутской ГЭС", - сказали в пресс-службе.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Росводресурсов, уровень воды в Байкале опустился до отметки 456,98 м, что позволяет Иркутской ГЭС вернуться в штатный режим работы. По данным ведомства, уровень Байкала начал повышаться в конце августа, в сентябре приток составил 130% от нормы.

"В этом году удалось избежать существенных подтоплений в Республике Бурятия и в Иркутской области, но в большей степени это связано с тем, что паводок был вполне заурядным. В условиях более серьезного подъема уровня воды затопление территорий нижнего бьефа водохранилища будет неизбежно. Гидроэлектростанция будет вынуждена работать на проектных режимах, с большими, чем в этот раз, сбросами. В связи с этим надо обратить особое внимание на застроенную территорию нижнего бьефа Иркутской ГЭС: решить, что делать с постройками", - приводят в сообщении Росводресурсов слова начальника управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Дмитрия Савостицкого.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. В течение сентября из-за повышенной водности Байкала ГЭС увеличила пропуск воды с 2 400 до 2 800 куб. м в секунду. В результате в Иркутске подтопило острова на Ангаре.