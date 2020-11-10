В Новосибирске таможенники изъяли более 175 кг компонентов для изготовления наркотиков

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Более 175 кг компонентов для изготовления наркотиков изъяли таможенники в Новосибирске. Это крупнейшая за последние два года партия запрещенных веществ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Сибирского таможенного управления.

"Крупнейшую за последние несколько лет по своим объемам партию запрещенных веществ изъяли из незаконного оборота таможенники Сибири. Более 175 кг прекурсоров наркотических средств синтетического происхождения в Новосибирске задержали сотрудники Сибирской оперативной таможни. <...> Установлено, что опасный груз произведен в Китае", - говорится в сообщении.

Прекурсоры доставили в Россию автомобильным транспортом в бочках.

Экспертиза показала, что этого количества вещества было бы достаточно, чтобы изготовить более 350 тыс. разовых доз мефедрона, синтетического аналога кокаина. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере").