ФСБ предотвратила вывоз из России 18 тонн ценных рачков

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Пограничники предотвратили вывоз из России 18 тонн ценных рачков артемии салина на сумму около 15 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Центре общественных связей ФСБ.

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Омской области пресечена попытка незаконного вывоза из России особо ценных водных биологических ресурсов - яиц рачков артемии салина. В пункте пропуска "Ольховка" в Омской области в грузовом транспортном средстве под управлением гражданина России и в складских помещениях по месту его загрузки в Омске обнаружено и изъято 18 тонн артемии салина", - сообщили в ФСБ. Стоимость продукции составила около 15 млн рублей.

В соответствии с постановлением правительства артемия салина относится к стратегически важным ресурсам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.