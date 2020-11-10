Число отключений на теплосетях Новосибирска выросло в 2020 году на 20%

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Число отключений на теплосетях Новосибирска выросло с начала 2020 года на 20% по сравнению с прошлым годом. Это связано с увеличением числа мелких дефектов, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС советник директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Петр Бажин.

В эксплуатации Новосибирского филиала СГК находятся 3 020 км сетей, 75% из них - старше 30 лет. В ноябре прошлого года в Новосибирске произошло несколько крупных коммунальных аварий. Самая масштабная из них - в Северо-Чемском жилмассиве на окраине города, отопление было отключено в 43 домах и нескольких социальных объектах на протяжении почти трех суток. Губернатор Андрей Травников сообщал ТАСС, что основной причиной произошедших аварий в Новосибирске стали недостаточные ремонты теплосетей в последние 15-20 лет.

"Количество дефектов, соответственно - отключений, у нас выросло на 20%, число отключенных потребителей тоже выросло, но нужно понимать, что за каждым отключением стоит два-три дома. Иногда это дефекты на магистральных тепловых сетях, которые требуют отключения 200-400 многоквартирных жилых домов. По первичному анализу, действительно, число отключенных потребителей превысило цифры прошлого года", - сказал Бажин.

Он добавил, что количество дефектов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло с 591 до 704. По словам Бажина, негативная динамика связана с увеличением числа мелких повреждений теплосетей. "Если говорить о характере дефектов, то те, дефекты, с которыми мы имели дело пять лет назад, носили точечный характер и приводили к большим протечкам, к сожалению, сейчас дефекты приобретают массовый характер", - рассказал Бажин.

В конце июля директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков сообщал, что специалисты компании фиксируют увеличение диаметра повреждений на магистральных теплосетях - с 500 до 600 мм, а также увеличение количества таких дефектов. Он пояснил, что это чревато увеличением количества отключений в городе.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России. В объединенной энергосистеме Сибири компания занимает первое место по объему установленной тепловой мощности. Холдинг работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республик Хакасия и Тува.