Объемы строительства нового жилья в Сибири с начала года упали на 5,6% на фоне пандемии

ТАСС, 10 ноября. Строители в регионах Сибири в настоящий момент возводят порядка 8 млн кв. м нового жилья. В сравнении с прошлым годом объемы жилищного строительства в Сибирском федеральном округе с начала текущего года на фоне пандемии коронавируса сократились на 5,6%, сообщил на пресс-конференции во вторник заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

"[По данным на 10 ноября], с начала года объемы строительства в СФО уменьшились на 5,6%, по России в целом - на 8%. Тем не менее, в шести регионах был зафиксирован рост объемов жилищного строительства - это Республика Алтай (+47%), Омская область (+28%), Томская (+23%), Республика Хакасия(+4%) и Кузбасс (+4%). Наибольшее сокращение строительства наблюдается в Иркутской области (-16% с начала года), в Новосибирской области (-9%)", - сказал Белоусов.

Несмотря на сокращение объемов строительства, на рынке жилья отмечается значительный рост объемов жилищного кредитования, как по суммам выданных ипотечных кредитов, так и по их количеству.

"СФО растет высокими темпами, темп прироста выдачи ипотечных кредитов составил за 9 месяцев 24% в количественном выражении, в СФО выдается каждый восьмой ипотечный кредит, который выдан в России. В тройку лидеров входит Новосибирская область, Красноярский край и Кемеровская область-Кузбасс, всего эти три региона покрывают почти половину ипотечного рынка [в Сибири]", - отметил на пресс-конференции заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Юрий Ачкасов.

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