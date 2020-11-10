В закрытом городе Северске в перинатальном центре откроют респираторный госпиталь

ТОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Респираторный госпиталь на 100 мест откроется 13 ноября в перинатальном центре закрытого города Северск Томской области. Пациенток центра будут обслуживать медики в соседнем Томске, сообщил во вторник ТАСС начальник перинатального центра Сергей Юрьев.

"С четверга (12 ноября) Северский перинатальный центр перепрофилируется под ковидный госпиталь, мы начинаем прием зараженных коронавирусом. Госпиталь на 100 мест откроется в пятницу", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что, несмотря на перепрофилирование медучреждения, помощь роженицам будет оказана в полном объеме, в частности, тяжелых пациенток будут доставлять в перинатальный центр Томска.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Томской области зарегистрирован 14 371 случай заболевания COVID-19. Для размещения заразившихся коронавирусом осталось свободно менее 35% мест в респираторных госпиталях. За время пандемии выздоровели 9 224 человек, умер 131.