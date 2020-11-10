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Пандемия COVID-19

В закрытом городе Северске в перинатальном центре откроют респираторный госпиталь

Здесь с 13 ноября будут вести прием зараженных коронавирусом

ТОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Респираторный госпиталь на 100 мест откроется 13 ноября в перинатальном центре закрытого города Северск Томской области. Пациенток центра будут обслуживать медики в соседнем Томске, сообщил во вторник ТАСС начальник перинатального центра Сергей Юрьев.

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"С четверга (12 ноября) Северский перинатальный центр перепрофилируется под ковидный госпиталь, мы начинаем прием зараженных коронавирусом. Госпиталь на 100 мест откроется в пятницу", - сказал он.

Собеседник агентства уточнил, что, несмотря на перепрофилирование медучреждения, помощь роженицам будет оказана в полном объеме, в частности, тяжелых пациенток будут доставлять в перинатальный центр Томска.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Томской области зарегистрирован 14 371 случай заболевания COVID-19. Для размещения заразившихся коронавирусом осталось свободно менее 35% мест в респираторных госпиталях. За время пандемии выздоровели 9 224 человек, умер 131.

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РоссияТомская областьПандемия COVID-19
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