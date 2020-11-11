Из Новосибирска на Занзибар запустят чартерные рейсы

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Авиакомпании AZUR air и Royal Flight с середины ноября начнут выполнять чартерные рейсы из Новосибирска в Танзанию на остров Занзибар, сообщила в среду пресс-служба новосибирского международного аэропорта Толмачево. Полеты будут выполняться раз в десять дней.

"Партнеры аэропорта Толмачево авиакомпании AZUR air и Royal Flight начинают выполнение чартерных рейсов из Новосибирска в Танзанию на остров Занзибар", - говорится в сообщении.

Это первые прямые рейсы из Новосибирска на остров Занзибар, которые осуществляются российскими авиакомпаниями. Рейс Royal Flight запланирован на 14 ноября, AZUR air - на 16 ноября.

Россия с 1 августа начала возобновлять прерванные в конце марта из-за пандемии международные авиарейсы. Первоначально в список аэропортов, через которые возобновилось международное сообщение, входили только Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. С 20 августа Росавиация расширила список российских городов, включив туда Казань, Калининград и Новосибирск.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел, пропускная способность которого на внутренних авиалиниях составляет 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1,3 тыс. пассажиров. Пассажиропоток аэропорта по итогам 2019 года составил 6,75 млн человек, что на 14,2% больше года ранее.

Azur air - чартерная российская авиакомпания, осуществляющая рейсы из 40 городов России по 29 международным направлениям. Под брендом Azur air работает с 2014 года. Royal Flight - российская авиакомпания, выполняющая пассажирские авиаперевозки. Базируется в аэропорту Шереметьево.