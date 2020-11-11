В Кузбассе планируют создать собственное производство жидкого кислорода для больниц

Сжиженный кислород по сравнению со сжатым обладает большей плотностью и имеет преимущество при поставках и хранении значительных объемов этого газа. В настоящий момент в Кузбассе производится только сжатый медицинский кислород в баллонах на четырех предприятиях, которые поставляют в медучреждения региона около 900 баллонов в сутки. С начала пандемии предприятия увеличили производство таких баллонов практически в семь раз, но этого недостаточно. В Минздраве Кузбасса пояснили, что сейчас больницы региона получают жидкий кислород из Новосибирска.

КЕМЕРОВО, 11 ноября. /ТАСС/. Собственное производство жидкого кислорода для нужд медицинских учреждений планируется создать в Мариинске Кемеровской области. Власти региона помогут местному предприятию получить лицензию Минпромторга РФ на его производство, сообщили в среду ТАСС в Министерстве промышленности Кузбасса.

"Предприятие "Сибпромгаз" в Мариинске в настоящее время имеет лицензию на производство, хранение и реализацию газов медицинских (газ медицинский сжатый). Для наращивания объемов поставки кислорода в медицинские учреждения Кузбасса было закуплено оборудование для производства кислорода жидкого. Одновременно с этим предприятие готовит пакет документов в Минпромторг РФ для внесения изменений в лицензию в части производства медицинского кислорода жидкого. Правительство Кузбасса окажет содействие в ускорении данной процедуры", - рассказали в министерстве, уточнив, что получение необходимых документов и запуск производства ожидают в ближайшее время.

По данным Минздрава Кузбасса, в настоящий момент проблем с обеспечением больниц и пациентов кислородом в регионе нет. Однако в начале ноября из министерства здравоохранения региона за некачественную работу был уволен заведующий сектором материально-технического снабжения Андрей Сагитов, который отвечал за подготовку документов о прогнозной потребности медицинских организаций Кузбасса в кислороде. По данным региональных властей, эти сведения не были подготовлены своевременно.

Региональный оперативный штаб 11 ноября сообщил о выявлении 17 568 случаев заражения коронавирусом в Кузбассе. Выздоровели 13 485 пациентов, умерли 292, остальные находятся под наблюдением медиков. В октябре число заболевших в регионе увеличилось на 51%, число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом возросло более чем вдвое.