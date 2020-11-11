Томские власти планируют ужесточить связанные с пандемией ограничения

Ограничения из-за коронавируса были введены в Томской области 31 марта. 30 октября ограничения продлили до 1 декабря, в частности, запрет на массовые мероприятия и масочный режим. Также были введены рекомендательные меры: власти попросили томичей старше 65 лет не выходить без нужды на улицу, оставаться дома до получения результата теста на коронавирус, а также перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

ТОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Томской области, где с начала октября число выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло почти в три раза, планируют в середине ноября ужесточить ограничения, введенные из-за COVID-19, и сделать часть рекомендательных мер обязательными. В частности, перевести на удаленку 30% сотрудников компаний в регионе, а также ужесточить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщил журналистам вице-губернатор Иван Деев в среду.

"Если ситуация не поменяется в ближайшее время, то меры приобретут не рекомендательный, а обязательный характер. В первую очередь, это по лицам старше 65 лет, чтобы они оставались дома. Мы начинали с этого [весной], была обязанность оставаться дома, за исключением тех, без кого невозможно работать предприятию. Для этого мы усиливаем волонтерский корпус - тех, кто будет ходить по магазинам", - сказал Деев.

Он уточнил, что также обязательным планируется сделать перевод 30% сотрудников томских компаний на удаленку. "По данным портала "Работа России", в июне 33 тысячи человек находились на удаленке, а сейчас всего 11 тысяч. Эта мера рекомендательная, и не все работодатели прислушиваются к ней. Плюс есть рекомендательная мера, что, если вы сдали тест, то до получения результата вы будете находиться дома, на удаленке, в отпуске. Здесь мера пока рекомендательный характер носит, но может стать обязательной", - отметил вице-губернатор.

Деев добавил, что если уровень заболеваемости не снизится в течение недели, то перечисленные меры будут приняты.

По последним данным регионального оперативного штаба, в Томской области зарегистрировано 14 565 случаев заболевания COVID-19 (194 за минувшие сутки). Для размещения заразившихся коронавирусом осталось свободно менее 35% мест в респираторных госпиталях. За время пандемии выздоровели 9 338 человек, умерли 134.