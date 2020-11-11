В Иркутской области для пострадавшего от пандемии бизнеса ввели новые налоговые льготы

"Из почти 9 тыс. субъектов предпринимательства и организаций, которые относятся на сегодняшний день к пострадавшим отраслям, на помощь по упрощенной системе налогообложения могут рассчитывать 8 тыс. субъектов. Таким образом, мы можем говорить о поддержке 86% представителей тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые пострадали", - сказала, представляя законопроект, председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова.

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли в окончательном чтении проект закона, в соответствии с которым представители малого бизнеса, пострадавшие в результате пандемии коронавируса, получат льготы по налогу, уплачиваемому по упрощенной системе налогообложения (УСН), и по транспортному налогу.

Обе льготы распространяются на налоговый период 2020 года. Воспользоваться ими смогут предприниматели, у которых не менее 70% дохода получено от одного из видов экономической деятельности, включенной в число пострадавших отраслей.

По отчислениям по УСН для пострадавших предпринимателей устанавливаются минимальные налоговые ставки: 1% для тех, кто уплачивает налог от уровня доходов, 5% для тех, кто использует схему "доходы минус расходы". При этом на поддержку могут рассчитывать те предприниматели, у которых доходы не превышают 10 млн рублей в год. У них также должны быть максимально сохранены рабочие места, им необходимо подтвердить снижение уровня доходов и отсутствие задолженности по другим налогам.

Льгота по транспортному налогу составит 50% за первый, третий и четвертый кварталы и не распространяется на второй квартал, так как на федеральном уроне принято решение полностью освободить предпринимателей от данного налога за этот период. Для получения льготы предприниматели должны будут подать заявления.

В октябре депутаты иркутского заксобрания также приняли закон о предоставлении пострадавшему от пандемии бизнесу льготы в размере 50% по уплате налога на имущество организаций за 2020 год. В Иркутской области из-за пандемии приостанавливалась работа заведений общественного питания, непродовольственных магазинов, спортивных клубов, бассейнов, туристических баз, гостиниц, кинотеатров и других объектов. Некоторые из них до сих пор работают с ограничениями.